Hakemlere Yeni Kurallar Öğretilecek

Haber: Aysun Beykoz

TFFHGD Bolu Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, oyun kurallarındaki değişiklikleri içeren Doğan Babacan Yaz Semineri İl Eğitimi 3 Eylül Salı günü saat 18:30’da Karaçayır Kamp Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yapılacak. Yapılacak olan eğitime il hakemleri, aday hakemler ve il gözlemcilerinin katılacağı bildirildi. Eğitime mazeretsiz katılmayan Hakem ve Gözlemcilere maçlarda görev verilmeyeceği ifade edildi. Eğitim tarihinde başka ilde olacak olanlar bulundukları ilin eğitim tarihini öğrenip eğitime bulundukları ilde katılarak listeye isimlerini ekletmeleri ve İl Hakem Kurulu’na bilgi vermeleri gerektiği de vurgulandı.