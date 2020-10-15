Hakemlik Kursu Düzenlenecek

Haber: Aysun Beykoz

30/31 Ekim - 1 Kasım 2020 tarihlerinde Bolu 17 Temmuz Spor Salonu’nda tertip edilecek ve hakemlik kariyerine ilk adımı atacak spor insanlarının yetişeceği hakemlik kursuna kurs görevlisi olarak Avrupa-Dünya hakemi, merkez hakem kurulu başkanı Ahmet ŞAN ile ilk olimpiyat hakemimiz Avrupa-Dünya hakemi Uğur KOBAŞ geliyor. Karate branşında en az 1. Dan Siyah Kemer olanların katılabileceği kurs 3 gün sürecek ve hakemlik hakkında tüm temel bilgiler, teorik-pratik eğitimler bu eğitim sürecinde kursiyerlere verilecek. Kurs için Bolu Karate İl Temsilcisi İbrahim DAMAR (0531 614 68 18) ve İl Karate Antrenörlerinden Emrah SARICAER (0544 376 93 26) ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.