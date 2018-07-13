Haber: Aysun Beykoz

Çeyrek final ilk maçında B grubu lideri Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin, A grubunun dördüncüsü Eniştenin Yeri ile karşılaştı ve zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında çeyrek final heyecanı başladı. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan ve saat 19:30’da başlayan çeyrek final ilk maçında grubunu 7’de 7 yaparak 21 puanla lider tamamlayan Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin, A grubu dördüncüsü Eniştenin Yeri ile karşılaştı. İki takımın mücadelesi büyük çekişmeye sahne olurken, karşılaşmanın 14.dakikasında Eniştenin Yeri Gökhan’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Geriye düştükten sonra rakip kalede daha etkili olmaya başlayan Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin, dakikalar 21.gösterdiğinde golü buldu. Sercan’ın kullandığı serbest vuruşta kaleciden seken topu takip eden fırsatçı golcü Hasan Çiçek fileleri havalandırdı. İlk yarı bu sonuçla sona ererken, ikinci yarıda dakikalar ilerledikçe ve gol gelmedikçe sinirler gerilmeye başladı. Sarı kartların havada uçuştuğu ikinci yarıda iki takımda gol bulmakta zorlandı. Dakikalar 60+2’yi gösterirken sahneye ise golcü oyuncu Bahadır Kıyak çıktı. Sercan’ın çektiği şut sonrası ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Bahadır meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Mücadelede başka gol olmadı ve Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin sahadan 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükselen ilk takım oldu.