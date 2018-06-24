HABER:Kasım Şahin

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında B grubu ikinci hafta maçları geride kaldı. Turnuvanın favori takımları arasında gösterilen Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin zayıf rakibi Bolu Beton ile karşı karşıya geldi. Beklenenin aksine oyuna iyi başlayan taraf Bolu Beton olurken, dakikalar 2’yi gösterdiğinde Ramazan Töredi’nin kaydettiği golle Bolu Beton 1-0 öne geçti. Golden sonra toparlanmakta geç kalmayan Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin golleri arka arkaya sıraladı. İlk yarıyı 7-1 önde kapatan Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin ikinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 12-2 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak puanını 6 yaptı ve averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.