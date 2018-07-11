Haber: S.Özge Yücel

Son maçta lider Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin karşı karşıya geldiği Özyapı Mimarlık’ı da mağlup ederek 21 puanla grubunu tamamladı.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında grup maçları sona erdi. Karaçayır Spor Tesislerinde dün akşam oynanan B grubunun son maçlarında lider Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin hiçbir iddiası bulunmayan Özyapı Mimarlık ile karşı karşıya geldi. Liderliği bir hafta öncesinden garantileyen Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin son maça rahat bir şekilde çıktı. Zayıf rakibi karşısında ilk dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü ele alan Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin ilk yarıyı 5-1 önde kapattı. İkinci yarıda da gollerine devam eden Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin sahadan 10-3 galip ayrılarak grubunu 21 puanla tamamladı. Özyapı Mimarlık ise 6 puanda kaldı ve kupaya veda etti.