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28 Haziran 2018 Perşembe
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    • Hakkı Alper İnşaat kayıpsız devam ediyor

    Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasına bir günlük aranın ardından yeniden devam edildi. Turnuvanın favori takımları arasında gösterilen Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin ile Kale Yapı üçüncü hafta maçında karşı karşıya geldi. İlk iki maçını kayıpsız geçen Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin Kale Yapı’yı da devirdi ve puanını 9’a çıkardı.

    28 Haziran 2018 Perşembe 15:45
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    Hakkı Alper İnşaat kayıpsız devam ediyor
     

    HABER:Esra Öztürk

    Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında B grubu üçüncü hafta maçları bir günlük dolu yağışı engelinin ardından kaldığı yerden devam etti. Saat 20:45’te başlayan mücadelelerden birinde Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin Kale Yapı ile karşı karşıya geldi. İlk iki haftayı kayıpsız geçen ve turnuvanın favori takımları arasında gösterilen Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin sürprize izin vermemek adına ilk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olmaya başladı. Devre boyunca üstün bir oyun sergileyen Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin ilk yarıyı 2-1 önde kapatan taraf oldu. İkinci yarıda skor üstünlüğünü de elinde bulunduran Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin daha rahat bir oyun sergileyerek skora da rahat gitti. Mücadele sonunda sahadan 5-2 galip ayrılan Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 9’a çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu. Rakip Kale Yapı ise 1 puanla 6.sırada kaldı.

     

     

     

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