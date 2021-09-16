Halı saha turnuvasında Şampiyon belli oldu

AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Milletvekili Arzu Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak ile teşkilat mensupları, AK Parti Bolu İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen mahalleler arası halı saha futbol turnuvasında Sağlık Mahallesi ile Aşağısoku Mahallesi arasında oynanan final mücadelesini izledi. Başkan Güner ile Milletvekili Aydın final maçının başlama vuruşunu yaptı. Heyecanlı ve çekişmeli geçen turnuvanın birincisi Sağlık Mahallesi, ikincisi Aşağısoku Mahallesi ve üçüncüsü Kasaplar Mahallesi oldu. Turnuvada mücadele eden gençleri tebrik eden AK Partili isimler, ilk üçe giren takımlara kupasını ve hediyelerini takdim etti.