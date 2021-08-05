Halkbank Bolu’da Enerji Depoluyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Voleybolda 2021-2022 Efeler Ligi yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’da kampa giren Halkbank enerji depoluyor. Bolu’da kondisyon yüklemesi yapan başkent ekibinde Kondisyon Antrenörü Mahir Emre Can açıklamalarda bulundu.

“Bu sene kamp programımız hazırlığı 3 ay süren makro planın genel kuvvet döneminde uygulanmaya başlanmıştır” diyen tecrübeli antrenör, istemlerimi uygulamadan önce biyomekanik temelli hareket analizleri yapıldığını ve sporcuların yüklenmeye en iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

Mahir Emre Can şöyle devam etti:

“Kamp program içeriğimizde, kum antrenmanları, pliyometrik ve genel kuvvet antrenmanları bulunuyor. Her sene olduğu gibi tüm yapılan çalışmalar branşa hizmet etmekte ve branşın hareket mekaniğinin modeline göre uygulanmaktadır. Performans ekibi olarak branşın ihtiyaçlarına hâkim bir ekibiz. Kullandığımız monitörizasyon sistemleri ile (vert, polar) teknik ekibimize en efektif bilgileri aktarmaktayız. Deneyimli teknik ekibimiz de bu doğrultuda takımın sezon başı çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm spor camiasına sağlık açısından geçirdiğimiz bu zor zamanlarda, sakatlıksız, güzel bir sezon dilerim.”