Haber: Semih Baykal

Aşçılar diyarı ilçemiz Mengen’de Belediye Başkanı Turhan Bulut, ilçenin gelişmesi ve kalkınması adına yaptığı çalışmalara sportif yatırımlarıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında yapılan kapalı halı sahanın ardından Başkan Bulut, yeni çalışmalar için kolları sıvamıştı. Çalışmalar kapsamında üretilen projeler sonrası üniversite öğrencilerinin de bulunduğu Mengen’de Belediye Başkanı Turhan Bulut, geçtiğimiz gün Tabaklar Yazıkaya Mahallesi’nde Spor Parkını hizmete açtı. Açılışta konuşan Başkan Bulut, “Geçen yıl açılışını yaptığımız Vatan Parkından sonra söz verip yerine getirdiğimiz Spor Parkımız bölgedeki gençlerimize faydalı bir alan olacak.Artık mini futbol ve basket sahası ile seyirci tribünü ve egzersiz aletleriyle parkımız halkımızın hizmetindedir” dedi.

FİTNESS MERKEZİ GELİYOR

Söz verdiği çalışmaların bir bir hayata geçirilmesini sağlayan Belediye Başkanı Turhan Bulut, Spor Parkının açılmasının ardından ilçeye Fitness Salonu müjdesini verdi. Yapımına başlanan fitness salonunda incelemelerde bulunan Başkan Bulut, böyle bir salonun eksikliğinin uzun yıllardır hissedildiğine ve halkın talepleri arasında olduğuna dikkat çekerek, “Modern firness salonumuz ile vatandaşlarımız beden kondisyonlarını yükselterek sağlıklı yaşayacaklar, modern spor aletleriyle yapılacak çalışmalar halkımızın sağlığına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.