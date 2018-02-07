Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz Salı günü 17 Temmuz Spor Salonu’nda 2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları Bolu Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması düzenlendi. İlkokul ve ortaokul dallarında toplam 4 okul birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği yarışmada İlkokullarda: 85.33 puanla Gerede 100. Yıl İlkokulu 1’nci olurken, 83.33 puan alan Gazipaşa İlkokulu 2’nci oldu. Ortaokullar arasında yapılan yarışmada ise 85.00 puanla Gerede 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 1’nci oldu. 79.50 puan Sakarya Ortaokulu ise yarışmayı 2’nci olarak tamamladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem’de yarışmaya katılan herkese teşekkür ederek; “İl Müdürlüğümüz adına katılımlarından dolayı sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.