Haber: Gönül Olutürk

Başkan Necip Çarıkcı "Herkes şunu söylüyor. ‘Necip Başkan Boluspor’u seviyor ama şampiyon yapmak istemiyor.’ Şampiyon olduğumuz zaman 30 Milyon TL gelecek. Bu, Süper Lig’e hoş geldin parası. 25 yada 30 puan alsak, düştüğümüzde bile 30 Milyon TL’de oradan gelecek, toplam 60 Milyon TL. Hangi Başkan istemez. 60 Milyon TL gelsin. 60 Milyon TL’den Boluspor 20 Milyon TL kazanır. Sokak sokak para toplayan bir Başkan, 30 Milyon TL gelecek şampiyonluğu neden istemesin. Anlamakta zorluk çekiyorum. Bu paranın Bolu’ya gelmesi Bolu’daki amatör kulüplere de destek olacak, amatördeki hocalarımızın maaşını da ben vereceğim. Çıktığımız taktirde yapılmayan Stadyum’da yapılır. Boluspor Süper Lig’e çıktığında devlet bize yeni stadyumda yapacak. Ben neden istemeyeyim?" dedi.