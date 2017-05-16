Haber: Esra Öztürk





Boluspor’un 87.dakikada Süper Lige çıkan Yeni Malatyaspor’dan yediği gol bir anda son haftada neler yaşanabileceği ihtimallerini gündeme getirdi. Son hafta kırmızı-beyazlıların ligdeki sıralamasını belirleyebilecek. 4 maç oynanacak. Bu maçlar; Boluspor-Manisaspor, G.Antep BB-Giresunspor, Denizli-Göztepe ve Altınordu-Eskişehir mücadeleleri olarak göze çarpıyor. İşte Play-Off öncesi Boluspor’un içinde yer aldığı ihtimaller:





1.Boluspor kazanırsa diğer sonuçlara bakılmaksızın Play-Off’a kalacak. Boluspor rakiplerinin aldığı sonuçlara göre 4.,5.veya 6.sırada yer alacak.





2.Boluspor berabere kalırsa Altınordu’nun Eskişehir karşısında kazanmaması gerekiyor. Bu durumda Göztepe, Denizli’ye yenilirse Boluspor 5.olacak. Göztepe kaybetmezse temsilcimiz 6.olarak Play-Off’a kalacak.





3.Boluspor kaybederse Altınordu’nun da Eskişehir’e kaybetmesi gerekiyor. Bu durumda Boluspor ligi 6.sırada tamamlayacak. Bolu kaybeder, Altınordu 1 puan alırsa puanlar eşitlenecek. Ancak ikili averajda İzmir ekibi üstün olduğu için play-off kalan taraf olacak.