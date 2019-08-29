Hangi Maçta Düdük Kimde?

Haber: Birol Ertunç

Kol’un yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Murat Şener yapacak. Maçın 4.hakemi ise Ahmet Turan Timuroğlu olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

30 Ağustos Cuma

20.00 Osmanlıspor-Adanaspor: Onur Özütoprak

31 Ağustos Cumartesi

17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor: Yiğit Arslan

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: Yasin Kol

21.45 Altay-Balıkesirspor: Cihan Aydın

21.45 Akhisarspor-Altınordu: Kadir Sağlam

1 Eylül Pazar

19.15 Giresunspor-Hatayspor: Kutluhan Bilgiç

19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: Erkan Özdamar

21.45 Eskişehirspor-Bursaspor: Özgür Yankaya

21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü: Bahattin Şimşek