Hangi Maçta, Düdük Kimde?

Haber: Volkan Yılmaz
TFF 1.Ligin 7.haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Balıkesirspor-Boluspor karşılaşmasını Direnç Tosunoğlu yönetecek. Tosunoğlu’nun yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem) ve Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
4 Ekim Cuma
19.00 Altay-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
5 Ekim Cumartesi
14.00 Giresunspor-Akhisarspor: Özgüç Türkalp
16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük: Kutluhan Bilgiç
16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü: Caner Ak
19.00 Balıkesirspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu
6 Ekim Pazar
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: Burak Şeker
16.30 Osmanlıspor-Hatayspor: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Ramazan Keleş
19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak