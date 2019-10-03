Hangi Maçta, Düdük Kimde?

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligin 7.haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Balıkesirspor-Boluspor karşılaşmasını Direnç Tosunoğlu yönetecek. Tosunoğlu’nun yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli(1. Yardımcı Hakem) ve Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

4 Ekim Cuma

19.00 Altay-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

5 Ekim Cumartesi

14.00 Giresunspor-Akhisarspor: Özgüç Türkalp

16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük: Kutluhan Bilgiç

16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü: Caner Ak

19.00 Balıkesirspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu

6 Ekim Pazar

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: Burak Şeker

16.30 Osmanlıspor-Hatayspor: Alper Çetin

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Ramazan Keleş

19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: Onur Özütoprak