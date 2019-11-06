Hangi Takım Galibiyete Yakın?

Haber: Ceylan Beykoz

Karşılaşma öncesi iddaa risk yönetimi 1.35 ile Bursaspor’u maçın favorisi olarak gösterdi. Boluspor’a 5.50 verilirken beraberlik oranı ise 3.50 olarak belirlendi. 2 takım son olarak 2016 yılında Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşamasında karşılaşmış Bolu’daki maçı 1-0, Bursa’daki maçı ise 2-0’lık sonuçlarla timsahlar kazanmıştı. 2 takımın ligde ve kupada oynadığı son 5 maça bakıldığında Boluspor’un 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi, Bursaspor’un ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldığı görülüyor. Boluspor son 3 haftada aldığı 7 puanla ligde çıkışa geçti. Bursaspor dış saha başarısı ile dikkatleri çekiyor. Bursaspor son 5 dış saha maçında 3 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Boluspor maç öncesi iç sahada 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Boluspor evinde 6 gol atıp kalesinde 5 gol görürken, Bursaspor ise dış sahada 4 gol atıp 6 gol yedi. Diğer taraftan Boluspor’da Cumali ve Umut, Bursaspor’da ise Özer Hurmacı cezaları nedeniyle bu kritik maçta forma giyemeyecek.

Boluspor’un Şansı Tutmuyor

Hafta sonunda Bursaspor’u konuk edecek olan Boluspor’un rakibine karşı şansı tutmuyor. 2 takım arasındaki son 5 maçta Bursaspor’un büyük üstünlüğü göze çarpıyor. İşte 2 takım arasındaki son 5 maçta alınan sonuçlar:

18 Aralık 1991: Bursaspor 2 – Boluspor 0 (Süper Lig)

8 Mart 1992: Bursaspor 1 – Boluspor 2 (Süper Lig)

26 Eylül 2007: Bursaspor 1 – Boluspor 0 (TFF 1.Lig)

10 Ocak 2016: Bursaspor 3 – Boluspor 0 (Ziraat Türkiye Kupası)

13 Ocak 2016: Boluspor 0 – Bursaspor 1 (Ziraat Türkiye Kupası)