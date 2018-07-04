Spor Toto 1. Lig takımlarında transfer çalışmaları devam ediyor. İşte şimdiye kadar resmi olarak açıklanmış transferler;
ESKİŞEHİRSPOR
MarkoMilinkovic (Gençlerbirliği)
AFJET AFYONSPOR
Enes Ata (Bursaspor)
Sinan Özkan (Giresunspor)
Mehmet Sedef (Ümraniyespor)
Onur Ramazan Toprak (Trabzonspor)
ALTAY
İbrahim Akın (Sözleşme yinelendi)
Metin Yüksel (Erzurumspor)
MarcoPaixao (Lechia Gdansk)
PedroEugenio (Beroe Stara Zagora)
IvanIvanov (Beroe Stara Zagora)
Yasin Palaz (Gazişehir)
ÜMRANİYESPOR
BoubacarDialiba (Giresunspor)
Alaaddin Okumuş (Gençlerbirliği)
Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor)
Enes Fidayeo (Ç.Dardanelspor)
Recep Aydın (A. Konyaspor)
DENİZLİSPOR
Serdar Karaman (A.Selçukspor)
İsmail Aissati (Balıkesirspor)
Deniz Vural (Altınordu)
Burak Çalık (Balıkesirspor)
Gökhan Süzen (Adanaspor)
Muhammed Himmet Ertürk (Gazişehir)
ALTINORDU
Kemal Rüzgar (F. Düsseldorf)
David Deniz Kılınç (Bandırmaspor)
Mehmet Enes Sığırcı (Manisaspor)
Hüseyin Atakan Üner(Denizlispor)
Sinan Osmanoğlu (Gazişehir)
GENÇLERBİRLİĞİ
Nadir Çiftçi (Celtic)
Bekir Yılmaz (Adanaspor)
Hakan Arıkan (Osmanlıspor)
Yasin Pehlivan
OSMANLISPOR
Ali Ülgen (Galatasaray)
Barış Zeren (Galatasaray)
GİRESUNSPOR
IbrahimSangaré (Auxerre)
Muhammed İldiz (Elazığspor)
Uğur Arslan Kuru (Altınordu)
Yasin Ozan (Şanlıurfaspor)
Kağan Miray Bağış (Manisaspor)
Emre Uğur Uruç (Adanaspor)
William Sery (Quevilly)
Said Idazza (Concarneau)
ELAZIĞSPOR
Alperen Doğan (Darıca Gençlerbirliği)
BOLUSPOR
BillalSebaihi (Manisaspor)
Berkay Dabanlı (Erfurt)
Umut Gündoğan (Galatasaray)
Gökhan Köstereli (Darıca Gençlerbirliği)
Hayrullah Bilazer (Darıca Gençlerbirliği)
İsmail Haktan Odabaşı (Denizlispor)
Sinan Akaydın (Sivas Belediyespor)
BALIKESİRSPOR
Kulübün transfer yasağı bulunuyor.
İSTANBULSPOR
SlavkoPerović (Manisaspor)
DenisTaşkesen (F.Karagümrük)
ADANA DEMİRSPOR
Henüz resmi bir transfer yapılmamış.
ADANASPOR
Hakan Barış (Giresunspor)
Göksu Alhas (Boluspor)
Kenan Karışık (Samsunspor)
KARABÜKSPOR
Henüz resmi bir transfer yapılmamış.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK
RydellPoepon (Boluspor)
SeifedinChabbi (SV Ried)
Mahmut Bilir (Gençlerbirliği)
Rıdvan Şimşek (Sivasspor)
Yalçın Kılınç (İstanbulspor)
FemiBalogun (Belenenses)
HATAYSPOR
DmytroKorkishko (Giresunspor)
Yusuf Abdioğlu (Ankaragücü
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