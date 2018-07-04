Spor Toto 1. Lig takımlarında transfer çalışmaları devam ediyor. İşte şimdiye kadar resmi olarak açıklanmış transferler;

ESKİŞEHİRSPOR

MarkoMilinkovic (Gençlerbirliği)

AFJET AFYONSPOR

Enes Ata (Bursaspor)

Sinan Özkan (Giresunspor)

Mehmet Sedef (Ümraniyespor)

Onur Ramazan Toprak (Trabzonspor)

ALTAY

İbrahim Akın (Sözleşme yinelendi)

Metin Yüksel (Erzurumspor)

MarcoPaixao (Lechia Gdansk)

PedroEugenio (Beroe Stara Zagora)

IvanIvanov (Beroe Stara Zagora)

Yasin Palaz (Gazişehir)

ÜMRANİYESPOR

BoubacarDialiba (Giresunspor)

Alaaddin Okumuş (Gençlerbirliği)

Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor)

Enes Fidayeo (Ç.Dardanelspor)

Recep Aydın (A. Konyaspor)

DENİZLİSPOR

Serdar Karaman (A.Selçukspor)

İsmail Aissati (Balıkesirspor)

Deniz Vural (Altınordu)

Burak Çalık (Balıkesirspor)

Gökhan Süzen (Adanaspor)

Muhammed Himmet Ertürk (Gazişehir)

ALTINORDU

Kemal Rüzgar (F. Düsseldorf)

David Deniz Kılınç (Bandırmaspor)

Mehmet Enes Sığırcı (Manisaspor)

Hüseyin Atakan Üner(Denizlispor)

Sinan Osmanoğlu (Gazişehir)

GENÇLERBİRLİĞİ

Nadir Çiftçi (Celtic)

Bekir Yılmaz (Adanaspor)

Hakan Arıkan (Osmanlıspor)

Yasin Pehlivan

OSMANLISPOR

Ali Ülgen (Galatasaray)

Barış Zeren (Galatasaray)

GİRESUNSPOR

IbrahimSangaré (Auxerre)

Muhammed İldiz (Elazığspor)

Uğur Arslan Kuru (Altınordu)

Yasin Ozan (Şanlıurfaspor)

Kağan Miray Bağış (Manisaspor)

Emre Uğur Uruç (Adanaspor)

William Sery (Quevilly)

Said Idazza (Concarneau)

ELAZIĞSPOR

Alperen Doğan (Darıca Gençlerbirliği)

BOLUSPOR

BillalSebaihi (Manisaspor)

Berkay Dabanlı (Erfurt)

Umut Gündoğan (Galatasaray)

Gökhan Köstereli (Darıca Gençlerbirliği)

Hayrullah Bilazer (Darıca Gençlerbirliği)

İsmail Haktan Odabaşı (Denizlispor)

Sinan Akaydın (Sivas Belediyespor)

BALIKESİRSPOR

Kulübün transfer yasağı bulunuyor.

İSTANBULSPOR

SlavkoPerović (Manisaspor)

DenisTaşkesen (F.Karagümrük)

ADANA DEMİRSPOR

Henüz resmi bir transfer yapılmamış.

ADANASPOR

Hakan Barış (Giresunspor)

Göksu Alhas (Boluspor)

Kenan Karışık (Samsunspor)

KARABÜKSPOR

Henüz resmi bir transfer yapılmamış.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK

RydellPoepon (Boluspor)

SeifedinChabbi (SV Ried)

Mahmut Bilir (Gençlerbirliği)

Rıdvan Şimşek (Sivasspor)

Yalçın Kılınç (İstanbulspor)

FemiBalogun (Belenenses)

HATAYSPOR

DmytroKorkishko (Giresunspor)

Yusuf Abdioğlu (Ankaragücü