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04 Temmuz 2018 Çarşamba
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    • Hangi takım kimleri aldı?

    Yeni sezon içim 1. Lig’e takımlar bir yandan kamplara balarken diğer yandan transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar lig hangi takımların resmi olarak kimleri transfer ettiğini bize siz değerli okuyucularımız için toparladık.

    04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:51
    Bu haber 35 kez okundu
    Hangi takım kimleri aldı?

    Spor Toto 1. Lig takımlarında transfer çalışmaları devam ediyor. İşte şimdiye kadar resmi olarak açıklanmış transferler;

    ESKİŞEHİRSPOR

    MarkoMilinkovic (Gençlerbirliği)

    AFJET AFYONSPOR

    Enes Ata (Bursaspor)

    Sinan Özkan (Giresunspor)

    Mehmet Sedef (Ümraniyespor)

    Onur Ramazan Toprak (Trabzonspor)

    ALTAY

    İbrahim Akın (Sözleşme yinelendi)

    Metin Yüksel (Erzurumspor)

    MarcoPaixao (Lechia Gdansk)

    PedroEugenio (Beroe Stara Zagora)

    IvanIvanov (Beroe Stara Zagora)

    Yasin Palaz (Gazişehir)

    ÜMRANİYESPOR

    BoubacarDialiba (Giresunspor)

    Alaaddin Okumuş (Gençlerbirliği)

    Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor)

    Enes Fidayeo (Ç.Dardanelspor)

    Recep Aydın (A. Konyaspor)

    DENİZLİSPOR

    Serdar Karaman (A.Selçukspor)

    İsmail Aissati (Balıkesirspor)

    Deniz Vural (Altınordu)

    Burak Çalık (Balıkesirspor)

    Gökhan Süzen (Adanaspor)

    Muhammed Himmet Ertürk (Gazişehir)

    ALTINORDU

    Kemal Rüzgar (F. Düsseldorf)

    David Deniz Kılınç (Bandırmaspor)

    Mehmet Enes Sığırcı (Manisaspor)

    Hüseyin Atakan Üner(Denizlispor)

    Sinan Osmanoğlu (Gazişehir)

    GENÇLERBİRLİĞİ

    Nadir Çiftçi (Celtic)

    Bekir Yılmaz (Adanaspor)

    Hakan Arıkan (Osmanlıspor)

    Yasin Pehlivan

    OSMANLISPOR

    Ali Ülgen (Galatasaray)

    Barış Zeren (Galatasaray)

    GİRESUNSPOR

    IbrahimSangaré (Auxerre)

    Muhammed İldiz (Elazığspor)

    Uğur Arslan Kuru (Altınordu)

    Yasin Ozan (Şanlıurfaspor)

    Kağan Miray Bağış (Manisaspor)

    Emre Uğur Uruç (Adanaspor)

    William Sery (Quevilly)

    Said Idazza (Concarneau)

    ELAZIĞSPOR

    Alperen Doğan (Darıca Gençlerbirliği)

    BOLUSPOR

    BillalSebaihi (Manisaspor)

    Berkay Dabanlı (Erfurt)

    Umut Gündoğan (Galatasaray)

    Gökhan Köstereli (Darıca Gençlerbirliği)

    Hayrullah Bilazer (Darıca Gençlerbirliği)

    İsmail Haktan Odabaşı (Denizlispor)

    Sinan Akaydın (Sivas Belediyespor)

    BALIKESİRSPOR

    Kulübün transfer yasağı bulunuyor.

    İSTANBULSPOR

    SlavkoPerović (Manisaspor)

    DenisTaşkesen (F.Karagümrük)

    ADANA DEMİRSPOR

    Henüz resmi bir transfer yapılmamış.

    ADANASPOR

    Hakan Barış (Giresunspor)

    Göksu Alhas (Boluspor)

    Kenan Karışık (Samsunspor)

    KARABÜKSPOR

    Henüz resmi bir transfer yapılmamış.

    GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK

    RydellPoepon (Boluspor)

    SeifedinChabbi (SV Ried)

    Mahmut Bilir (Gençlerbirliği)

    Rıdvan Şimşek (Sivasspor)

    Yalçın Kılınç (İstanbulspor)

    FemiBalogun (Belenenses)

    HATAYSPOR

    DmytroKorkishko (Giresunspor)

    Yusuf Abdioğlu (Ankaragücü

    Anahtar Kelimeler: Yeni, Sezon, Içim, 1., Lig’e

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