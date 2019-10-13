Hareket Et Sağlıklı Yaşa!

Haber: Birol Ertunç

Dünya Yürüyüş Günü Etkinlikleri kapsamında sağlıklı, formda ve mutlu bir ömür için hareketli yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla bisiklete binme etkinliği düzenlendi. Kendilerine ait ya da TABİAD tarafından temin edilen bisikletlerle etkinliğe katılan bisiklet severler çok eğlendiler ve renkli görüntüler sergilediler. Törende bir konuşma yapan BAİBÜ öğretim görevlisi Sinan Olguner gençlere güvenli bisiklet kullanımı ile ilgili bilgiler verdi. Aşırı hız, tek elle ya da iki el bırakarak bisiklet kullanma, akrobatik hareketler yapma, yayalara ayrılan alanlarda bisiklet sürme ve birden fazla kişi ile bisiklete binmenin tehlikeleri hakkında onları bilgilendiren Olguner, çoğunluğu öğrencilerden oluşan katılımcılara doğum günü ve karne hediyesi olarak anne-babalarından yeni bir cep telefonu ya da tablet yerine kask, eldiven, dirseklik, dizlik ve gözlük gibi bisiklet güvenlik ekipmanlarını istemelerini öğütledi. Son olarak bisikletlerini düzenli olarak mekanik kontrolden geçirmelerini hatırlattı. Daha sonra hep birlikte bisiklet turu yapan katılımcılar oldukça eğlendiler ve öğleden sonraki derslerine katılmak üzere okullarına döndüler.