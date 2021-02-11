Haris Hajdarevic PFDK’ya sevk edildi

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı. TFF'den yazılı olarak açıklanan Boluspor’un da mücadele ettiği TFF 1. ligin disiplin sevkleri şu şekilde:

BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü futbolcusu HARIS HAJDAREVIC'in 07.02.2021 tarihinde oynanan ALTINORDU-BEYPİLİÇ BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2020-2021 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TUZLASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi FEVZİ İLHANLI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ALTAY Kulübü futbolcusu DENİZ KADAH'ın 06.02.2021 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 06.02.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ANKARASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü futbolcusu HASAN KILIÇ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü futbolcusu İSMAİL YÜKSEK'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü futbolcusu YUNUS AKGÜN'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GİRESUNSPOR Kulübü'nün 08.02.2021 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.