Harun Kavaklıdere formaya hasret kaldı

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'da devre arasında takıma katılan Harun Kavaklıdere, bir kez bile forma şansı bulamadı. Ara transfer döneminin son gününde Süper Lig ekibi Fraport-Tav Antalyaspor'dan kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk yarıda da kendi kulübünde hiç oynayamamıştı. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Harun imza attıktan sonra çıktıkları 8 karşılaşmada genç futbolcuyu kadroya almadı. Son olarak 15 Mart'ta iç sahada 2-2 sona eren İstanbulspor maçında kadroya giren Harun, 90 dakika yedek kulübesinde bekledi. Genç futbolcu, koronavirüs salgınıyla ara verilen lig yeniden başladıktan sonra süre almayı bekliyor.