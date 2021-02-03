Haşim Sarman'ın hedefi Avrupa'da oynamak

Haber: N. Halid Altundal

Başkent temsicisinin ara transfer döneminde Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Haşim Sarman, kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Haşim, Ankara Keçiörengücü'ne transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah benim ve kulübüm adına hayırlısı olur. 1. Lig maçlarının hepsini izliyorum Keçiörengücü'nü de takip ediyordum. Abilerim hocalarım hepsi çok yardımcı oluyorlar. Çok samimi bir ortam var. Küçük bir kulüp binamız, sıcak bir ortam var." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa ve milli takımda oynamak istiyorum"

Takımına katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını anlatan Haşim, şunları kaydetti:

"İlk olarak kendime ve kulübüme katkı sağlamak istiyorum. Çünkü benden bir beklenti var burada. Daha sonra hem kendimi hem kulübümü gururlandırarak Avrupa ve milli takımda oynamak istiyorum. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin. İnşallah onların yüzünü kara çıkartmayacağız. Onlarla birlikte mutlu olacağız. Salgından dolayı bizimle değiller. İnşallah bu kötü günleri atlatırız ve tribündeki yerlerinde olurlar. Umarım sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkar ve hep birlikte mutlu oluruz" dedi.