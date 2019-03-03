Hasret sona erdi

Haber: Gökhan Aksoy

Spor Toto 1.ligde beklenenin altında kalan Boluspor, ligin 24. Haftasında sahasında İstanbulspor’u konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan Boluspor Akabueze’nin 4. dakikada bulduğu golle 1 – 0 öne geçti. Mücadelenim 18. Dakikasında penaltı kazanan İstanbulspor Aldın Cajıc’ın golü ile skoru 1 -1’e getirmeyi başardı. Boluspor, 27. Dakikada Ümit Kurt ile bir kez daha öne geçerek skoru 2-1’e getirdi. Mücadelenin geri kalan kısmında başka gol olmayınca Boluspor karşılaşmadan 2 – 1 galip gelen taraf oldu. Kırmızı beyazlı ekip 5 hafta aradan sonra galip gelemyi başardı. Boluspor ligdeki en son galibiyetini 19. Haftada sahasında konuk ettiği Elazığspor’u 3 – 0 yenerek elde etmişti. Galibiyetin ardından puanını 35’e çıkaran Boluspor 9.sıradaki yerini korurken, konuk ekip İstanbulspor ise 26 puanla 13.sırada kaldı. Boluspor ligin 25. Haftasında Giresunspor’a konuk olurken, İstanbulspor ise evinde Altınordu’yu konuk edecek.

SONUÇLAR TRİBÜNE DE YANSIYOR

Ligde son haftalarda kötü sonuç alan Boluspor’un durumu tribünlere de yansıdı. Ligde beklentilerin altında kalan Bolususpor takımı iç sahada oynadığı maçlarda az sayıda kırmızı beyazlı taraftar tribündeki yerini aldı. Boluspor’un Adanaspor ile İstanbulspor ile sahasında oynadıkları maçlarda tribünün büyük bir kısmının boş kalması gözlerden kaçmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4.Dakikada karambolde dönen top Bolusporlu Akabueze’nin önünde kaldı. Ceza sahası içinde topla buluşan Akabueze topu ağlara göndererek takımını 1 – 0 öne geçirdi.

13.Dakikada İstanbulspor’lu Clesıo’nun ceza sahası içinde topla buluştuğu sırada Diarra’nın kontrolsüz müdahalesinin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Ceza sahası içinde rakibine sert müdahalede bulunan Boluspor’lu Mamadou Diarra ise maçın ilk sarı kartını gören isim oldu.

14. Dakikada İstanbulspor’da penaltı atışını kullanan Aldın Cajıc topu ağlarla buluşturarak skoru 1-1’e getirdi.

18. Dakikada İstanbulspor’lu Onur Ergün Billal Sebaıhı’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

27. Dakikada defanstaki arkadaşları ile yaşanan anlaşmazlık sonucu kaleci Alperen Uysal topu elinden kaçırdı. Karambolde topla buluşan Ümit Kurt attığı golle takımını 2 – 1 öne geçirdi.

35.dakikada sağ kanattan açılan ortada topla buluşan Bolusporlu Batuhan Altuntaş’ın şutunda top az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ikinci yarısına Boluspor takımı oyuncu değişikliği ile başladı. İlk yarıda sakatlanan Matıc Fınk’ın yerine Hayrullah Bılazer dahil oldu.

53. dakikada İstanbulspor’lu Görkem Güven kaleci Gökhan Değirmenci ile bire bir kaldığı pozisyonda topu yan ağlara gönderdi.

55. dakika Mustafa Durak’ın ceza sahası içinden çektiği sert şutu kaleci Alperen Uysal uzaklaştırdı.

58. dakikada Boluspor’da Billal Sebaıhı rakibine yaptığı sert müdahale sonrası maçın hakemi tarafından sarı kart gördü.

59. dakika Boluspor’da Guido Koçer, rakibi Görkem Güven’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

69. dakikada Hayrullah Bılazer’in ceza saha içinden vurduğu şut yan direkten geri döndü.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Ahmet Şimşek, Sezgin Çınar, Burak Pakkan

Boluspor: ** Gökhan Değirmenci, ** Matıc Fınk (46.dakika Hayrullah Bılazer), ** Mamadou Dıarra, ** Billal Sebaıhı (70.dakika Vukadın Vukadınovıc) ** C. Emanuel Akabueze, ** İshak Çakmak, ** Ufuk Budak, ** Guido Koçer, ** M. Batuhan Altıntaş (79.dakika Mutlu Güler), ** Ümit Kurt, ** Mustafa Durak

İstanbulspor: M. Alperen Uysal, ** Muhsin Yıldırım, ** İbrahim Yılmaz, ** Onur Ergün, ** Aldın Cajıc, ** Patrıck E. Atchom, ** Tuncer Duhan Aksu, ** Ali Aytemur, ** Onur Ural (59.dakika Halil İbrahim Sönmez), ** Görkem Güven (78.dakika Arif Morkaya), ** Clesio P.D. Bauqye (79.dakika Slavko Perovic)

Goller: 4.Dakika Emanuel Akabueze (Boluspor), 14.Dakika Aldın Cajıc (İstanbulspor) 27. Dakika Ümit Kurt (Boluspor)

Sarı Kartlar: 13.Dakika Mamadou Diarra (Boluspor), 18. Dakika Onur Ergün (İstanbulspor), 58. Dakika Billal Sebaıhı, 59. Dakika Guido Koçer, 72. Dakika Ümit Kurt (Boluspor)