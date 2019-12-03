Hatay-Bolu Bein Max 1’de!

Haber: C.Kutay Aykan
İşte TFF 1.Ligde 14.haftanın naklen yayın programı:
14.HAFTA
6 Aralık Cuma
19.00: Eskişehirspor-C.G.Ümraniyespor: Bein Max 1
7 Aralık Cumartesi
14.00: Hatayspor-Boluspor: Bein Max 1
16.30: F.Karagümrük-E.H.Balıkesirspor: Bein Max 1
19.00: Akhisarspor-İstanbulspor: Bein Max 1
8 Aralık Pazar
14.00: Osmanlıspor FK-Altay: Bein Max 1
16.30: Altınorduspor-Adanaspor: Bein Max 2
16.30: Bursaspor-Giresunspor: Bein Max 1
19.00: A.Demirspor-BB Erzurumspor: Bein Max 1
9 Aralık Pazartesi
19.00: E.G.Menemenspor-Keçiörengücü: Bein Max 1