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Hatay-Bolu Bein Max 1’de!

TFF 1.Ligde 14.hafta maçlarının naklen yayın akışı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Hatayspor-Boluspor maçı Bein Max 1’den yayınlanacak.

Hatay-Bolu Bein Max 1’de!

Haber: C.Kutay Aykan

İşte TFF 1.Ligde 14.haftanın naklen yayın programı:

14.HAFTA

6 Aralık Cuma

19.00: Eskişehirspor-C.G.Ümraniyespor: Bein Max 1

7 Aralık Cumartesi

14.00: Hatayspor-Boluspor: Bein Max 1

16.30: F.Karagümrük-E.H.Balıkesirspor: Bein Max 1

19.00: Akhisarspor-İstanbulspor: Bein Max 1

8 Aralık Pazar

14.00: Osmanlıspor FK-Altay: Bein Max 1

16.30: Altınorduspor-Adanaspor: Bein Max 2

16.30: Bursaspor-Giresunspor: Bein Max 1

19.00: A.Demirspor-BB Erzurumspor: Bein Max 1

9 Aralık Pazartesi

19.00: E.G.Menemenspor-Keçiörengücü: Bein Max 1

Esra Perçin

Esra Perçin

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