Haber: Esra Öztürk
Lig’de 8, 9 ve 10 Aralık tarihlerinde oynanacak olan maçların naklen yayın programı şöyle;
15.HAFTA
8 Aralık Cumartesi
13.30: Kardemir Karabükspor-İstanbulspor A.Ş. (Bein Max 2)
13.00: Osmanlıspor FK-Afjet Afyonspor (Bein Max 1)
16.00: Altınordu A.Ş.-Adanaspor A.Ş.(Bein Max 1)
9 Aralık Pazar
13.30: Hatayspor-Boluspor (Bein Max 1)
13.30: Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bein Max 2)
16.00: Denizlispor-Gençlerbirliği (Bein Max 1)
19.00: Eskişehirspor-Altay (Bein Max 1)
10 Aralık Pazartesi
19.00: Gazişehir Gaziantep FK-Balıkesirspor Baltok (Bein Max 2)
19.00: Adana Demirspor-Giresunspor (Bein Max 1)
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