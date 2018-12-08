Haber: Esra Öztürk

Lig’de 8, 9 ve 10 Aralık tarihlerinde oynanacak olan maçların naklen yayın programı şöyle;

15.HAFTA

8 Aralık Cumartesi

13.30: Kardemir Karabükspor-İstanbulspor A.Ş. (Bein Max 2)

13.00: Osmanlıspor FK-Afjet Afyonspor (Bein Max 1)

16.00: Altınordu A.Ş.-Adanaspor A.Ş.(Bein Max 1)

9 Aralık Pazar

13.30: Hatayspor-Boluspor (Bein Max 1)

13.30: Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bein Max 2)

16.00: Denizlispor-Gençlerbirliği (Bein Max 1)

19.00: Eskişehirspor-Altay (Bein Max 1)

10 Aralık Pazartesi

19.00: Gazişehir Gaziantep FK-Balıkesirspor Baltok (Bein Max 2)

19.00: Adana Demirspor-Giresunspor (Bein Max 1)