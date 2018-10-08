Haber: Gökhan Aksoy

1.Ligin 8.haftasında Eskişehirspor ile Hatayspor takımları Yeni Eskişehir Stadyumunda karşı karşıya geldiler. Mücadeleden Hatayspor 3 – 0 galip ayrıldı. Hatayspor’a galibiyeti getiren golleri 40. Ve 60. dakikalarında Selim Ilgaz ve 90+3.dakikada Diallo kaydetti. Bu skorun ardından Hatayspor takımı yenilmezlik serisini 3 maça çıkarırken, puanını 11’e çıkardı. Bu sezon tek galibiyeti bulunan Eskişehirspor’un galibiyet hasreti 4 maça çıkarırken, 5 puanda kaldı. Spor Toto 1. Ligin 9.haftasında Hatayspor evinde Osmanlıspor’u konuk ederken,Eskişehirspor ise deplasmanda Altınordu takımı ile karşı karşıya gelecek.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemal Alpay

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 74 Alperen Kocabaş), Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, İsmail Oykun, Talha Erdoğan (Dk. 63 Kaan Gül), Cemali Sertel (Dk. 81 Tolga Yakut)

HATAYSPOR: Akın Alkan, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu (Dk. 84 Soner Örnek), Mesut Çaytemel, Murat Paluli, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Yılmaz Özeren), Diallo, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 63 Wellington), Caner Hüseyin Bağ, Hamza Gür

GOL: Dk. 40 ve Dk. 67 Selim Ilgaz, Dk. 90+3 Diallo (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Dk. 41 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 45+2 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Dk. 83 Diallo (Hatayspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Kubilay Sönmez ceza sahasında aldığı pas sonrasında çektiği sert şut az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Fıratcan’ın ortasında İbrahim Halil yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

36. dakikada Cemali’nin ceza sahası içine yerden gönderdiği sert top, son anda savunmanın müdahalesi ile dışarı çıktı.

41. dakikada Hamza Gür’ün ceza sahası içinde verdiği pası boşta kalan Selim Ilgaz iyi değerlendirerek topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü attı. 0-1

47. dakikada Hataysporlu oyuncu Gökhan Karadeniz’in plase vuruşu az farkla auta çıktı.

67. dakikada Eskişehirsporlu savunma oyuncularının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Selim Ilgaz farkı 2'ye çıkardı. 0-2

73. dakikada Hataysporlu oyuncunun yaptığı müdahale sonucu serbest vuruş kullanan Eskişehirsporlu Mevlüt Çelik'in vuruşu baraja çarparak kornere gitti.

87. dakikada sakatlanan Bedirhan oyuna devam edemedi ve oyuncu değişikliği hakkı kalmayan Eskişehirspor 10 kişi kaldı.

90+3. dakikada kontra atakta Diallo, Hatayspor'un son golünü atarak maçın skorunu belirledi. 0-3