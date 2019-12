“Hatay maçı büyük bir hayal kırıklığı”

Haber: Volkan Yılmaz

Kulübün Karaçayır Mahallesi’nde bulunan tesis binasında gerçekleştirilen basın toplantısında ilk olarak geçtiğimiz hafta oynanan ve 3-0 kaybedilen Hatayspor maçına değinen Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü “Son hafta gerçekten hem bizleri çok üzen hem taraftarımızı camiamızı çok üzen bir maç yaşadık. Biz bu takımın başına geleli Hatay maçı ile berber 10 hafta oldu. Hatay maçını bir kenara bırakarak diğer 9 haftada en zor günlerimizde bile birşeyleri yeni yeni oturtmaya başladığımız birlikte olmaya başladığımız günlerden itibaren oynadığımız her maçta ortaya çıkan şöyle bir gerçek vardı. Mücadele eden rakibiyle başa baş oynamaya çalışan, kaybettiği maçta bile ortaya birşeyler çıkaran bir Bolusportakımı vardı. Ama maalesef son Hatay maçı çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Daha önce oynadığımız maçlardaki o görüntümüzden tamamen uzak tamamen silik, beklentimizin çok çok uzağında bir oyun ve mücadele vardı. Bu bizi çok üzdü. Üzüntünün üzerine birazda beni açıkçası kızdırdı. Benim takımım hiçbir zaman sahada böyle oynamamalı böyle mücadele etmemeli böyle aciz durumda kalmamalı. Kaybedebilirsin, kaybettiğimiz her maçtan sonra oyuncularımızı tebrik ettik. Onlarla gurur duyduğumuzu, onlara güvendiğimizi her zaman söyledik. Bu güvenimizden hiç zerre kadar azalma söz konusu değildir. Ama bizim inandığımız, bizim güvendiğimiz oyuncuların mutlak suretle kendilerine de inanmaları ve kalitelerini sahada ortaya koymaları gerekiyor” dedi.

“BİZ KÖTÜ BİR TAKIM DEĞİLİZ”

Boluspor olarak iyi oyunculara sahip olduklarını ifade eden Özköylü “Kötü oyuncular yok bizde. Bizim de oyuncularımız çok iyi. Baktığınız zaman tek tek hepsi bireysel olarak değerli kaliteli oyuncular. Ama Hatay maçındaki bu görüntü niye böyle oldu. Bunu tabiki biz çözeceğiz. Buradaki sorumluluğu ben üzerime alıyorum. Bununla alakalı yapılması gereken ne varsa çözülmesi gereken sorun neyse bununla ilgili konuşacağız, değerlendirmesini yapacağız. İnşallah Karagümrük maçıyla birlikte herkesin gurur duyduğu izlemekten keyif aldığı sahada mücadele eden savaşan, sonuç ne olursa olsun o takımı izleyen taraftarının mutlu eden bir Bolusportakımını tekrar geri döndüreceğimize inanıyorum. Oynamış olduğumuz Hatay maçından dersleri doğru şekilde çıkararak, tekrar gerçek kimliğimizle Boluspor takımı ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

“BAZEN ŞER GÖRDÜĞÜNÜZ ŞEYDE ÇOK HAYIR VARDIR”

Hatay maçından gerekli dersleri çıkaracaklarını belirten tecrübeli teknik adam “Biz bunu böyle değerlendireceğiz. Ve buradan gerekli derslerimizi çıkaracağız. Belki bundan sonrası için böyle bir maçı yaşamamız gerekiyordu. Bazı şeylerin üstünü örtüyorduk belki. O değerlendirmeyi doğru yapamıyorduk belki. Bu çok ciddi anlamda iyi bir gösterge oldu. Bazen çok canınızı sıkan sizi üzen, yaralayan durumlarda eğer derslerinizi doğru çıkarabiliyorsanız, bundan iyi sonuçlar çıkarabiliyorsanız çok büyük kazanımlar elde edebilirsiniz. Bizde bu maça böyle bakıyoruz. İnşallah cumartesi günü Karagümrük maçı bizim için çok farklı bir maç olacak. Artık tekrar ayağa kalkmaya ve kazanarak yaşadığımız bu sıkıntılı süreci atlatmamız gereken bir maç olacak. Ben oyuncularıma yine söylüyorum, inanıyorum, güveniyorum. Onlar gerçek kimlikleriyle karakterleriyle sahada mücadelesini ortaya koyduğu zaman bizim için güzel günler inşallah yakın olacaktır. Ben bu maça bu şekilde bakıyorum. Hiçbir maç kolay değil. Her maçın zorluğu var. Rakip ne olursa olsun eğer mücadele etmezseniz, sahada savaşmazsanız kavgayı göstermezseniz, rakipten çok daha fazla istemezseniz ve istenilenleri sahada doğru şekilde yapmazsanız, maalesef bu tür sonuçları yaşayabiliyorsunuz. Bizde böyle bir maçı geride bıraktık” ifadelerini kullandı.

“BİREYSEL HATALARDAN ÇOK FAZLA GOL YİYORUZ”

Son haftalarda büyük şanssızlıklar yaşadıklarını ve bireysel hatalardan dolayı goller yediklerini ifade eden Özköylü “Şanssızlığımız maalesef son haftalarda yakamızı bırakmıyor. Birazda bu bizi üzen taraf. Bireysel hatalardan çok fazla goller yiyoruz. Ortada pozisyon yokken yaşadığımız o hatalar, bizim gol yememize ve geriye düşmemize, zaten kırılgan olan, içinde bulunduğu durum itibariyle stresli gergin olan takımımızı daha fazla oyun içerisinde sıkıntıya sokuyor. Bireysel hataları azaltmamız gerekiyor. Oyuncularımızın biraz daha motivasyonunun yüksek olması gerekiyor. Daha dikkatli olması gerekiyor. Bunu mutlaka toparlayacağız.

“SAKATLIKLAR BİZİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Son haftalarda sakatlıklardan kadro kurmakta çok zorlandıklarını belirten Özköylü sözlerine şu şekilde devam etti: “Her hafta yaşanan sakatlıklar, bizim için çok önemli olan oyuncuların aramızda olmayışı, bu sakatlık sürecinde takımla birlikte çalışamamaları onların hem fiziksel olarak hem de mental olarak hem motivasyon olarak geriye düşmelerine sebep oluyor. Yine bu hafta Mustafa durak, Umut Gündoğan, Burak Bekaroğlu, Hakan Arslan gibi oyuncularımızın sakatlığı söz konusu. Onların takım içinde olmayışı, Bilal’in üç haftadır takımda olmaması fiziksel olarak ve motivasyon olarak yeterli seviyede olmayışı bizim oyun kurgumuzu çok önemli derece etkiliyor. Maalesef geldiğimizden beri iki maç üst üste aynı kadro ile sahaya çıkamadık. Hatta iki maç üst üste ne 11 kurabildik ne maç kadrosunu yapabildik. Bunlar bizim için gerçekten çok büyük handikaplar, dezavantajlar. Çünkü bir oyun istikrarı sağlamamız lazım. O oyun istikrarını da belli bir oyuncu iskeletini oluşturarak yapmamız gerekiyor. Maalesef o 11’i iki maç üst üste aynı anda çıkaramadığımız için sürekli her hafta farklı arayışlara girmek zorunda kalıyoruz. Farklı oyuncuları oyunun içine dahil etmeye çalışıyoruz ve onlardan mümkün olduğu kadar verim almaya çalışıyoruz. Ama bunlar tabiki kolay değil. Ne uzun süre oynamayan oyuncudan tam istediğiniz verimi alabilirsiniz ne de sakatlıktan dönen oyuncuyu hemen koyduğunuz zaman o oyuncudan verimi alamıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bu süreci bu şekilde geçirmek zorundayız. İnşallah kalan maçlar içerisinde toplayabildiğimiz kadar en fazla maksimum puanı toplamaya çalışacağız. Devre arasında yapılması gereken neler varsa bu konuda planlarımızı, çalışmalarımızı yapacağız. İkinci yarıya daha güçlü daha hazır sakatlık sorunlarından arınmış, oyuncuların daha fazla verim verebildiği, eksik olan noktalara gerekli transferlerin yapıldığı noktada daha güçlü bir Boluspor’u oluşturmaya çalışacağız.”