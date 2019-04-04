Hatay Zirveden Kopmuyor

Haber: Gökhan Aksoy
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Mehmet Emin Tuğral
Hatayspor: Akın, Kubilay, Selim (dk. 69 Tom Da Silva), Gökhan, Mesut, Mirkan (dk. 58 Hamza Gür), Nimaga (dk. 83 Soner Örnek), Sadi, Yusuf, Murat Paluli, Caner
Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri, Kadir, Mustafa, Gökhan, Sergen Akakpo (dk. 36 Lamine Diarra), Abdülkadir (dk. 83 Serdar Özbayraktar), Camara, Emir (dk. 46 Murat Ceylan), Eren, Cengizhan, Kadir
Goller: Mirkan Aydın (dk. 19), Gökhan Karadeniz (dk. 73), Tom Da Silva (dk. 81) (pen) (Hatayspor), Lamine Diarra (dk. 75) Elazığspor
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Gökhan Akkan, Kadir Taşoğlu, Camara (Elazığspor