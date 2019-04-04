Hatay Zirveden Kopmuyor

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Hatayspor, Birevim Elazığspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Hatay Zirveden Kopmuyor

Haber: Gökhan Aksoy

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Mehmet Emin Tuğral

Hatayspor: Akın, Kubilay, Selim (dk. 69 Tom Da Silva), Gökhan, Mesut, Mirkan (dk. 58 Hamza Gür), Nimaga (dk. 83 Soner Örnek), Sadi, Yusuf, Murat Paluli, Caner

Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri, Kadir, Mustafa, Gökhan, Sergen Akakpo (dk. 36 Lamine Diarra), Abdülkadir (dk. 83 Serdar Özbayraktar), Camara, Emir (dk. 46 Murat Ceylan), Eren, Cengizhan, Kadir

Goller: Mirkan Aydın (dk. 19), Gökhan Karadeniz (dk. 73), Tom Da Silva (dk. 81) (pen) (Hatayspor), Lamine Diarra (dk. 75) Elazığspor

Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Gökhan Akkan, Kadir Taşoğlu, Camara (Elazığspor

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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