Haber: Esra Öztürk

Boluspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, "Tabi ki çok üzgünüm. Açıkçası böyle bir mağlubiyeti beklemiyordum. Futbolun içerisinde hataya yer yok. Futbol birinci derecede dikkat oyunu bana göre penaltı pozisyonu olsun ondan sonraki gol pozisyonlarında artık profesyonellik olmayacak derecede amatörce goller yedik maalesef. Yapacağımız çokta bir şeyler yok. Maçın dönmesi için 2-0'dan sonra 2-1'i yakaladık. Ardından çeşitli pozisyonlarda bulmamıza rağmen gol ile buluşamadık ve eşitliği sağlayamadık. Çok fazla detaya da girmek istemiyorum çünkü önümüzde bir derbi maçı var. Artık bütün konsantrasyonumuzu derbiye vermek zorundayız. Bir gerçek var ki çok dikkatli olmak zorundayız. Eğer dikkatli olmazsak maalesef sıkıntı yaşarız. Yaşamamız içinde bütün çalışmalarımızı yapacağız" şeklinde konuştu.