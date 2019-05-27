Haber: Aysun Beykoz

Hatayspor finalde Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yenen Hatayspor, ilk finalist oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren gol 90+6. dakikada geldi. Hatayspor finalde 30. dakikada Berk Yıldız, sol ayağıyla köşeyi gördü ve Adana Demirspor'u deplasmanda öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Hatayspor finalde Hatayspor, 60. dakikada Selim Ilgaz'ın golüyle beraberliği sağladı. 65. dakikada Gökhan Karadeniz attı, Hatayspor öne geçti. 2-1

Önce hüzün sonra sevinç

Hatayspor finalde Adana Demirspor, 90+3. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Hatayspor, 90+6. dakikada yeniden öne geçti. Karşılaşmayı Hatayspor 3-2 kazandı.Hatayspor finalde Hatayspor'un finale çıkması sonrası Adana Demirspor cephesi büyük üzüntü yaşadı.