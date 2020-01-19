Hatayspor İzmir'den 1 puanla döndü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Altınordu, 6. dakikaka Atakan Üner ile 1-0 öne geçti. Konuk Hatayspor bu gole 33. dakikada Mirkan Aydın'la cevap verdi. Altınordu 37. dakikada Muhammed Mert'le yeniden öne geçti: 2-1 Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. Konuk Hatayspor, 64. dakikada Selim Ilgaz'ın kaydettiği golle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla lider Hatayspor puanını 37'e, Altınordu ise 19'a yükseltti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Yıldırım, Cemil Tunç

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Metehan Mimaroğlu (Dk. 65 Ali Yaşar), Burak İnce (Dk. 70 Furkan Çil), Oğulcan Ülgün, Atakan Üner, Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk. 88 Kemal Rüzgar)

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Dk. 60 Alican Özfesli), Rayane, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 74 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk. 90 4 Barbosa), Mirkan Aydın

Goller: Dk. 6 Atakan Üner, Dk. 37 Muhammed Mert (Altınordu), Dk. 33 Mirkan Aydın, Dk 64 Selim Ilgaz (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rayane, Dk. 45+2 Selim Ilgaz, Dk. 73 Mirkan Aydın (Hatayspor), Dk. 90 4 Kemal Rüzgar (Altınordu)