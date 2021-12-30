Hatayspor, Menemenspor'u kupanın dışına itti!

Haber: Ceylan Beykoz
Maçtan Dakikalar
27. dakikada Adekugbe'nin pasında Kamara soldan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top az farkla auta gitti.
34. dakikada Muhammed Mert'in ara pasında Kamara soldan ceza sahasına girdi. Penaltı noktasına doğru pasında Dylan Louis müsait pozisyonda şutunu çekmeyince savunma uzaklaştırdı.
49. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Lobzhanidze'nin yerden pasında altıpas üzerinde Dylan Louis meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
59. dakikada kullanılan kornerde Kerem Paykoç'un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
60. dakikada orta alandan kaptığı topla hızla ilerleyen Kamara soldan ceza sahasına doğru girdi, yerden pasında bomboş pozisyondaki Dylan Louis'den önce savunma ayak koydu.
67. dakikada Toni Gomes'in sağdan ortasına altıpas çizgisi üzerinde Enoc Barwuah'tan önce son anda savunma kafa vuruşu ile uzaklaştırdı.
71. dakikada Sackey'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lobzhanidze'nin yerden ortasına savunma son anda ayak koydu.
83. dakikada orta alanda kaptığı topla soldan ceza sahasına giren Lobzhanidze'nin pasında Kamara'nın şutu üst direkten döndü. Devamında Bertuğ'un vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
84. dakikada kontra atakta Emir topla ceza sahasına doğru girdi, sola doğru pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Toni Gomes'in şutunda kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı.
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Burak Pakkan, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık
Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Popov, Fatih Kurucuk, Falette, Adekugbe, Sackey, Onur Ergün, Saint-Louis (Dk.71 Osman Can Güleryüz), Lobjanidze, Muhammed Mert (Dk. 57 Bertuğ Özgür Yıldırım), Kamara
Menemenspor: Murat Hocaoğlu, İlyas Bircan, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç, Emre Batuhan Adıgüzel, Cem Çelik, Emir Şenocak, Mahdi Sabbah (Dk. 61 Batuhan Kırdaroğlu), Enes Sağlık (Dk. 81 Abdullah Aydın), Gomes, Barwuah (Dk. 90 Berkan İbrahim Çakır)
Gol: Dk. 49 Saint-Louis (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Barwuah, Dk. 88 Kerem Paykoç (Nasadoge Menemenspor) Dk. 90 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)