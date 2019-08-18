Hatayspor Taraftarları Bolu’ya Aktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Hatay Atatürk Stadyumu’nda devam eden çim yenileme çalışmalarından dolayısıyla Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Hatayspor-Altınorduspor maçı öncesi ev sahibi takım taraftarları Bolu’yu bordo-beyaza boyadı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Bolu’ya çıkarma yapan Hataysporlu taraftarlar özellikle İzzet Baysal Caddesi ve Stadyum Caddesi önünde renkli görüntüler oluşturdular. Hatay’dan ve Bolu’ya yakın çevre illerden şehrimize gelen taraftarlar takımlarının sezona 3 puana başlayacaklarından emin olduklarını söylediler. Bu kritik maç saat 16.30’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.