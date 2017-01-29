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29 Ocak 2017 Pazar
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    • Havalı silahlarda kupa Bolu'ya

    Mersin’in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen Havalı Silahlar Türkiye Kupası yarışmalarında tabanca disiplininde başarılı sporcular madalyalarını aldı. Mücadelelerde Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü birincilik kupasının sahibi oldu.

    29 Ocak 2017 Pazar 10:29
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    Havalı silahlarda kupa Bolu'ya

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu (ISSF) tarafından yapılan kural değişikliklerinin ardından gerçekleştirilen yılın ilk yarışması olan Havalı Silahlar Türkiye Kupası’nda yeni Türkiye rekorları kırıldı.

    Avrupa’nın en büyük atış poligonlarından biri olan Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen Türkiye kupası ile ilgili bilgi veren Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, federasyon olarak yılın ilk yarışmasını Mersin’in Erdemli ilçesinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu yarışmaya sadece tabanca atışı için 30 ilden 80 kulüp ve 240 sporcumuz katılıyor. 190 atıcı da tüfek için katılacak" dedi.

    "Milli takımı belirliyoruz"

    Düzenlenen bu yarışmaların büyük anlam taşıdığını ifade eden Arman, "Burada milli takımları belirliyoruz. Mart ayında yapılacak Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası, Mayıs ayında yapılacak olan İslami Dayanışma Oyunları’na katılacak milli takımı belirleyeceğiz. Burada uluslar arası yarışmalara katılabilmek için baraj puanlarımız var. Uluslar arası baraj puanları koyduk. Baraj puanlarını da oldukça yükseğe çıkarttık. Bu tür yarışmalara madalya alabilecek sporcularımızı göndermeyi amaçlıyoruz. Çünkü hedefimiz gün geçtikçe büyümeye başladı. Yarışmalar sonunda takımımızı belirlemiş olacağız" diye konuştu. Sporcular ise yoğun bir çalışma temposunda olduklarını belirterek, milli formayı alabilmek için gayret sarfettiklerini belirttiler.

    Yeni Türkiye rekorları

    10 metre havalı tabanca disiplininde yapılan atışlar sonucu ferdi sonuçlara göre; büyük erkeklerde Yusuf Dikeç, genç erkeklerde Mustafa Melih Paksoy, yıldız erkeklerde Alp Eren Erdur, büyük bayanlarda Canan Türkoğlu Yavuz, genç bayanlarda Yasemin Beyza Yılmaz ve yıldız bayanlarda Nida Aydoğan hem altın madalya hem de yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

    Takım sonuçlarına göre ise; büyük erkeklerde TSK Spor Gücü, genç erkeklerde Kahramanmaraş GHSİM, yıldız erkeklerde Kahramanmaraş Kano Yelken Spor Kulübü, büyük bayanlarda TSK Spor Gücü, genç bayanlarda Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü ve yıldız bayanlarda Osmanlı İzcilik ve Atıcılık Spor Kulübü birincilik kupasını kazandı.

    Başarılı sporcular madalyalarını Federasyon Başkanı Ufuk Arman ve yönetim kurulu üyeleri ile, Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Tarakçı, İlçe Müdürü Adem Kılıç, Federasyon Mersin temsilcisi Ahmet Kılınç’ın elinden aldı.

    Kupa müsabakaları havalı tüfek atışları ile devam edecek.

    Anahtar Kelimeler: Mersin’in, Erdemli, Ilçesinde, Gerçekleştirilen, Havalı

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