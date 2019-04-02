"Hayallerin en üst seviyesi Milli Takım'dır"

Haber: Gökhan Aksoy

Boluspor’un ardından Sivasspor’da gösterdiği başarılı performans ile A Milli Takım’dan davet alan Emre Kılınç, TamSaha dergisine açıklamalarda bulundu. Milli Takım'da oynamanın kendi hayallerinin en üst seviyesi olduğunu belirten Kılınç, kimseyi mahcup etmeyeceğini ve kendisini geliştireceğini söyledi.

23 Ağustos 1994'te Sakarya'da başlayan hayat yolculuğunu ve futbol hikayeni anlatabilir misin?

Benim için her zaman futboldan daha ziyade önemli olan okuldu. İlkokulu Pamukova'da, Lise 1'i Adapazarı merkezde okudum. O zamana kadar hayatımda futbol yoktu. Lise 2'de başladım. Bir akrabamız Bolu'ya gitti. Kardeşi Kartal'da oynuyordu. "Sen de git. Futbolda kendini göstereceğin yeteneğin var" dediler. "İyi" dedim, "Gideyim." "Nereye gidersin, Kartal'a mı, Bolu'ya mı?" Akrabam küçüktü, bize sahip çıkamaz. Benden de küçüktü. Ufuk abimiz var, "Bolu'ya onun yanına gidelim." Bolu'daki denemelerde beğendiler, sağ olsunlar. Futbol hayatımız başladı.

Fiziki eksiğini nasıl kapatıyorsun?

Vücuttan ziyade yere basış daha önemli futbolda. Fizik olarak sahada diğerlerinden belki zayıf gözükebiliyoruz ama yere sağlam basmak, kuvvetli olmak çok önemli. Bunun için özel çalışmalar yapıyorum, bunu geliştirmeye yönelik özel dersler alıyorum. Eksiğimiz ne varsa her zaman geliştirmemiz gerekiyor. Kısa boylu oyuncular yere daha sağlam basar. Herkes bizi ortalamaya göre zayıf görüyor ama önemli olan yere basış. Koordinasyon çok önemli.

Seni en çok zorlayan sağ bek kim?

Söyleyeceğim ilk isim Skubiç olabilir. Geçen sene deplasmanda beş yemiştik Konyaspor'dan. Aslında benlik bir şey de yoktu. Eto'o'nun vurduğu topu ceza sahası içinde tamamlayan bir sağ bek. Öyle bir oyuncu Skubiç.

"Büyük" diye tabir edilen takımlara karşı başarılı sonuçlar alırken, beklenmedik rakiplere karşı beklenmedik sonuçlar almanızın sebebi ne?

Bizim oyun stilimiz onlara yönelik. Biz de hemen hemen onlar gibi oyun sergilediğimiz için... Büyük takımlara karşı oynarken mecburen kapanıyoruz. Başakşehir'e iki senedir yenilmedik. İyi kapanıyoruz, hızlı hücuma çok iyi çıkıyoruz. Geçen sene de aynıydık. Ben vardım, Bifouma vardı. Hızlı oyunculara sahiptik. Bu sene de Diabate var, Douglas var, ben varım, Erdoğan var. Şu ana kadar fazla forma şansı gelmemiş olsa bile Erdoğan çok yetenekli bir oyuncu. Bir de büyük takımlara karşı futbolcular daha motive oluyor. Ama kapanan takımlara karşı sıkıntı yaşayabiliyoruz. Konsantrasyon çok önemli futbolda. Beşiktaş'tan bir gol yedik, Başakşehir'den gol yemedik. Ligin en çok gol atan takımlarından bahsediyorum. Ama Kasımpaşa'dan üç, Erzurum'dan dört yedik. Gol atıyoruz, gol atar atmaz gol yiyoruz. Fenerbahçe maçında hakeza aynısını yaşadık. O konsantrasyonu tam sağlayamıyoruz. İki senedir aynı problemi yaşıyoruz. Üst taraf kırılma maçı oynuyoruz. Kazansak, üst tarafı yakalayacağımız, Avrupa hayalimizin artık gerçek olmaya başlayacağı maçları kazanamıyoruz. Ondan sonraki iki-üç maçta da çok problem yaşıyoruz. Düşme hattına yaklaştığımız zaman o kırılma maçları geliyor, kiminle oynarsak oynayalım istediğimiz sonucu alıyoruz. İlk devre Beşiktaş'a karşı oynadık, kazandık. İçeride Rizespor ile berabere kaldık. Başakşehir'e gittik, yendik. Düşme hattına yaklaştığımız zaman o kırılma maçlarını hep kazanıyoruz. Keza Yeni Malatyaspor maçı Yine düşme hattına çok yaklaştık, o maçı kazandık. Ondan önce Akhisarspor'u yendik, kazanmamız gereken bir maç. "Üst tarafı yakalayacağız" dediğimiz, kendimize hedef koyduğumuz zaman üç maç kaybediyoruz.

Senden her zaman büyük beklentiler oldu. Bu beklentileri nasıl yönetiyorsun?

Yükselişim Sivasspor'a transfer olunca başladı. Bolu'da da aynı şeyleri duyuyordum. Kimseyi mahcup etmemeye çalışıyorum. Bu bizim mesleğimiz. İhanet etmek zaten bize yakışmaz. Her zaman kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Taraftarlar da top bizdeyken heyecanlanıyorlarsa ne mutlu bana.

En büyük hayalin ne?

Her zaman neyin hayalini kurar futbolcu? Milli Takım'a gelmenin, Milli Takım'da oynamanın Büyük takımlarda, Avrupa'da oynamanın hayalini kurar. İnşallah biz alternatif oluruz bundan sonra. Seçim, hocanın seçimi ama hocayı da o seçime iten futbolcunun kendi performansıdır. İyi olduğumuz sürece, iyi futbolcuyu kim neden istemesin! O yüzden hep en üst seviye oynayıp, hep en üst seviye performans göstermem gerektiğini düşünüyorum. Futbol hayatımın beni en mutlu eden olayı şu an burada (Milli Takım'da) olmak olabilir. Çünkü hayallerin en üst seviyesi Milli Takım'dır, ülkemize hizmet edebilmektir. En mutlu olay, burada bulunmam, burada kalabilmem, buraya gelmem olabilir.

Avrupa'da hangi ligde oynamak istersin?

Avrupa'ya gitsem, bir seçme hakkım olsa İspanya olur. Bana daha uygun. Kora kordan ziyade tekniğin ön plana çıktığı bir oyun oynanıyor. Mesela İtalya'da kora kor ikili mücadeleler, tempo var. Tempomun kötü olduğunu düşündüğümden değil ama İspanya'daki oyun göze daha hoş geliyor. Her şeyin her zaman daha iyisi vardır. Her takımın daha iyisi, her futbolcunun daha iyisi.