Hayallerine Türkiye'de ulaşmaya çalışıyorlar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Düzenlenen futbol kamplarına katılan 16 - 19 yaş arası Orta Doğu ve Afrikalı genç oyuncular, Avrupa'da top oynama hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Ülkelerindeki futbol akademilerinden seçilerek Antalya 'daki kampa çağrılan genç yetenekler, hazırlık maçları ve çıktıkları antrenmanlardaki performanslarıyla Türk takımlarının beğenisini kazanmak istiyor. Menajerlik şirketi sahibi Mehmet Ali Gürboğa, yaptığı açıklamada, Mısır, Nijerya, Fas, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerdeki futbol akademilerinde eğitim gören genç yeteneklerin Antalya 'da düzenledikleri kamplara katıldığını söyledi. Türkiye'de futbol endüstrisinin büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayan Gürboğa, "Yabancı takımlar, Türkiye'yi çok seviyor. Yıllardır kışın Antalya 'da yazın da Bolu, Abant gibi yerlerde birçok takımı ağırlıyoruz. Antalya, turizm cenneti olduğu kadar bir futbol kenti. O yüzden Orta Doğu ve Afrikalı genç yetenekler Antalya 'ya gelip, buradan Avrupa'ya açılmak istiyor. Onların gelecekte Avrupa'da iyi birer futbolcu olacaklarını tahmin ediyoruz." diye konuştu. Bugüne kadar birçok takıma oyuncu kazandırdıklarını, genç oyuncuları Türkiye'de oynatıp vitrine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Gürboğa, oyuncuların yeteneklerini sergileyip kendilerini gösterirken, Türk kulüplerinin de çok ucuz maliyetlerle bu sporcuları transfer ettiğini belirtti.