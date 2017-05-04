Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinin katılacağı Wings For Life koşusu 6 Mayıs Saat 13:00'da Yedigöller de start alacaktır.

Wings for Life World Run Nedir ?

Dünyanın en büyük koşu etkinliklerinden biri olan Wings for Life World Run, dünyanın dört bir yanında omurilik araştırmalarını desteklemek üzere 2017 yılında dördüncü kez koşulacak. 7 Mayıs 2017’da tüm dünyada 22 farklı lokasyonda aynı anda startı verilecek Wings for Life World Run’ın İzmir’de yapılacak Türkiye ayağı için www.wingsforlifeworldrun.com/tr sitesinde kayıtlar başladı ve biletler tükenmek üzere!

Benzersiz bir koşu deneyimi Wings for Life World Run farklı formatı da koşucular için ayrı bir deneyim yaratıyor. Koşucuların tüm dünyada aynı anda koşmaya başlamasından tam 30 dakika sonra, sabit bir hızla ilerleyen yakalama aracı, sporcuları takip etmeye başlıyor ve yakalama aracının yanından geçtiği sporcu için yarış sona eriyor.