Haber: Ceylan Beykoz

Atatürk Orman Parkı’nda oluşturulan Bisiklet Koordinasyon Merkezi Bolulu sporsever vatandaşları ücretsiz bisiklete binme etkinliğine davet ediyor. Merkezin hemen yanına kurulan bisiklet parkında bulunan çok sayıda bisikletten vatandaşlar ücret vermeden yararlanabiliyor. Sosyal anlamda hava şartlarının da düzelmesiyle birlikte spor yapmanın keyfini çıkaran vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun görünüyor. Etkinliğe önümüzdeki günlerde ilginin daha da artması bekleniyor.