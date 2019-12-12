gaziantep türbanlı escort

izmir escort takipci satin al izmir escort pendikescort

Haydi Bolu Destek Zamanı

İlimizi Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde başarıyla temsil eden Artı Akademi GSK takımı 7.hafta maçında İzmir Büyükşehir Belediye takımını konuk edecek.

Haydi Bolu Destek Zamanı

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde 6 maçta aldığı 4 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 7.hafta mücadelesinde ligin güçlü ekiplerinden olan ve oynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 11 puanla 2.sırada yer alan İzmir Bşb. takımı ile 14 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 14:00'te Karaçayır Spor Salonu’nda  mücadele edecek. Cumartesi  günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde sporcular ve teknik heyet; “birlikte güçlüyüz”, “haydi Bolu maça” sloganıyla taraftarları zorlu maça davet ettiler.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Maç Biletleri Satışta
Maç Biletleri Satışta
  1. Spor

banner133