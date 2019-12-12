Haydi Bolu Destek Zamanı

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde 6 maçta aldığı 4 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken yeni ekibimiz Artı Akademi 7.hafta mücadelesinde ligin güçlü ekiplerinden olan ve oynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 11 puanla 2.sırada yer alan İzmir Bşb. takımı ile 14 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 14:00'te Karaçayır Spor Salonu’nda mücadele edecek. Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde sporcular ve teknik heyet; “birlikte güçlüyüz”, “haydi Bolu maça” sloganıyla taraftarları zorlu maça davet ettiler.