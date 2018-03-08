Haber: Semih Baykal

Süper Lig yolunda yoluna emin adımlarla ilerleyen Boluspor takımı ligin 27. haftada sahasında lider Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Boluspor-Çaykur Rizespor ile 10 Mart Cumartesi Saat 13.00’de Bolu Atatürk Stadında karşı karşıya gelecekler. Bu zorlu maçta takımın 12. adamı olan taraftarı stada davet ediyoruz. “Şampiyonluk Kokuyor Bu Şehrin Sokakları” parolasıyla çıkılan bu yolda kırmızı beyazlı formaya gönül veren tüm taraftarları stada bekliyoruz. Haydi, Boluspor taraftarı stadyumdaki yerini al ve takımına sahip çık. Boluspor - Çaykur Rizespor maçında tribünde ol, şampiyonluk yolunda gücümüze güç kat.