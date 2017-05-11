Haber: Aysun Beykoz

Açıldığı günden bu yana adından sıkça söz ettiren Bolu Spor Lisesi Okul Sporları Genç Erkekler Hentbol müsabakalarında bu yıl Türkiye Şampiyonluğu istiyor. Deplasmanlı Genç erkekler liginde grubunu namağlup tamamlayan ekibimiz, çapraz eşleşmede Eskişehir ekibiyle seride bir birin finalinde karşılaşacak. Karaçayır Spor Salonunda oynanacak müsabaka adeta final niteliğinde. Kazananın Türkiye'de 8 takımlı final grubuna kalacağı müsabaka, ilimiz salon sporları adına çok önemli bir mücadele olacak. İlk müsabakayı 18/15 kazanan Bolu Spor Lisesi ikinci müsabakayı Eskişehir de 26/25 kaybetti. 3. müsabakayı grup liderliği avantajıyla evinde oynayacağı müsabaka öncesi tüm Bolu halkından destek bekliyor. Karşılaşma 12 Mayıs Cuma günü saat 12:30'da Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak.