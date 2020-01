Haydi BStore Mağazası’na

Haber: N.Halid Altundal

Satın aldığınız her üründe Boluspor’u fazlasıyla görebilirsiniz. Estetik zevkten uzaklaşmadan her ürüne Boluspor senkronize edilmiştir. BStore, Boluspor haberleri lisanslı ürünlerini satan kuruluşun adıdır. Burada satışlardan elde edilen gelir takım ihtiyaçları doğrultusunda kullanılır. Bu sayede taraftarlar takıma bir de kendi istekleri ile maddi açıdan destek olmuş olur. Çoğu zaman yeni sezon başlangıçlarında her taraftar bu ürünlere ilgi gösterir. BStore üzerinden dilerseniz bir tişört alıp gerek maçlarda gerek günlük olarak giyip Boluspor’u her zaman üzerinizde taşıyabilirsiniz. Farklı tasarımdaki tişörtlerin yanı sıra bu tişörtler ile uyumlu ceketler de bulabilirsiniz. Görüntü olarak oldukça iyi olan bu ceketlerde de sizi tatmin edecek seçenekler mevcut. Atkı, bere, şapka ve çorap gibi giyim ürünlerini de yine BStore üzerinden bulabilirsiniz. Soğuk kış günlerinde veya güneşli günlerde size yardımcı olacak bu giysilerin Boluspor işlemeli olanlarını uygun fiyata satın alabilirsiniz. Bu tarz giyim ürünleri aynı zamanda iyi birer hediye olabilir. Takım ile ilgili en çok satılan şeyler formalardır. BStore üzerinde takımın güncel formalarını her zaman bulabilirsiniz. Kendi bedeninize göre olan formayı ister internetten sipariş edin ister gidip herhangi bir şubeden alın. Boluspor’a destek olmanın, o ruhu hissetmenin en iyi yolu herkesle beraber o formayı giymekten geçer. Giyim ürünleri satın almak istemiyorsanız BStore üzerinde Boluspor içerikli oldukça güzel aksesuarlar da mevcut. İster anahtarlık alın ister bileklik alın. Zevkinize uygun onlarca ürünü BStore üzerinde bulabilirsiniz.