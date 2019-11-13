Haydi! Cumartesi Tribüne

Haber: Volkan Yılmaz

Artı Akademi Kulübü Teknik Sorumlusu Serhat Tutucu bu zorlu karşılaşma öncesi tüm Basketbol severleri Karaçayır Spor Salonu’na davet etti. Serhat Tutucu açıklamasında “Bu hafta bayan Basketbol takımımız üçüncü maçına çıkıyor. Sahamızda Mersin Toroslar Belediyesi ile karşılaşacağız, kendi sahamızda oynadığımız ilk maçımızda sahadan galip ayrıldı. Sezonun İkinci maçında deplasmanda oynadığımız maçta son periyotta maçı kaybettik. İnşallah bu maçı kazanarak seyircimiz karşısında galip ayrılmak istiyoruz.Bu karşılaşmaya da tüm Bolu halkımızı da davet ediyoruz. Gelin hep birlikte 16 Kasım Cumartesi günü saat 13:00’de Karaçayır Spor Salonu’nda tek yürek olarak takımımızı destekleyelim” ifadelerini kullandı.