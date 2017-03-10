Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta İBA Kimya TED takımına 3-2 yenilerek play-off için işi son maça bırakan Bolunun Sultanları, bugün kazanarak fişi çekmek istiyor. Saat 15.00'te oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını hafta başından bu yana galibiyet üzerine yapan yeşil-beyazlı ekibimiz bu maçı kazanarak play-off’a kalmak istiyor.

İşte ihtimaller

Temsilcimiz maçı 3-1 ya da 3-0 kaybetmesi halinde Pursaklar Belediye’nin de Sakarya Hendek’i 3-1 ya da 3-0 yenmemesini bekleyecek. Temsilcimiz bu sonuçlar ortaya çıkarsa elenen taraf olacak.

Ekibimiz kazanması halinde diğer maçın sonucunu beklemeyecek.

Ekibimiz 3-2 yenilirse diğer maça göre set averajına bakılacak.

2 takım da kaybederse play-off’a kalan yine ekibimiz olacak.

Ligin 26.haftasında B Grubunda oynanacak olan maçlar ise şöyle;

11 Mart Cumartesi

12.00: Kazan Belediye-MSK Urfa

15.00: Bolu Belediyespor-Samsun BŞB

15.00: Pursaklar V.İ.-Sakarya Hendek

15.00: Karayolları-İBA Kimya TED

15.00: Gümüşhane GB-Bartın Polisgücü

17.00: Numune DSİ-İlbank