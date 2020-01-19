 “Hazır Oyuncu Bulmak Kolay Olmuyor”

Özköylü, “Tabii ki devre arasında transfer yapmak çok kolay değildir. Hazır oyuncu bulmak, oynamış oyuncu bulmak kolay olmuyor. Biz mümkün olduğu kadar bu noktada doğru tespitler yaparak, doğru oyuncuları kadromuza kattığımızı düşünüyorum. Gelen oyuncularımızın bazılarının maç eksiği var. Ligleri erken bittiği için sonrasında 40 günlük süreçte aralarının fazla olduğunu biliyoruz ama genel olarak Avrupa’da, takım sayısı az olan liglerde bu tür handikaplar olabiliyor.” şeklinde konuştu.

“EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Maç eksiği olan oyuncular için ekstra çalışmalar yaptıklarını belirten Teknik Direktörümüz Osman Özköylü “Özellikle kamp döneminde açıkları kapatmaya çalıştık. Lig içerisinde de bu açıkları kapatmaya devam edeceğiz. Bizim için bu anlamda en büyük handikap olan Moise Adilehou’nun yaklaşık 5 aydır maç oynamıyor oluşu, Delarge Dzon’un son 1 sene içerisinde maç sayısının az oluşu bizim için handikap gibi görünüyor. Ama gerek Arif Morkaya, gerek Emir Halilovic, Kubilay Türk Yılmaz, Emre Öztürk. Bunlar maç oynamış oyuncular. Bahadır Han Güngördü zaten Osmanlıspor’da bütün antrenmanlarını tam yapmış, son güne kadar çalışmış. Yeni aldığımız kaleci Orlando Mosquera’nın son oynadığı maç Aralık başında. Onunda yaklaşık bir 40 günlük arası var. Tabii onlarda lig bitiyor. Yeni sezon öncesi hazırlık dönemi olduğundan süre biraz uzun. Ekstra çalışmalar yaparak oyuncularımızın bu eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Bir an önce takıma adapte olmaları içinde takımla birlikte antrenmanlara katılıyorlar. “ ifadelerini kullandı.

“MİLLİ TAKIM OYNAMIŞ OYUNCULARI KADROMUZA KATTIK”

Kendi ülkelerinde Milli Takım seviyesine yükselmiş oyuncuları kadroya kattıklarını ifade eden Özköylü “Ben ikinci yarıdan ve takımımızdan çok umutluyum. Yapmış olduğumuz transferlerden dolayı içim çok rahat. Hepsi üst seviye ve iyi oyuncular. Kendi ülkelerinde Milli Takım oynamış oyuncuları takımımıza katmayı başardık. Son Afrika Uluslar Kupası’nda Moise Adilehou çeyrek finale çıkan Benin takımının direk oynayan oyuncusu. 24 yaşında ve çok kaliteli, olgun bir oyuncu. Bunu yanında Delarge önceki senelerde kendi ülkesinde Milli Takım’da oynamış, bize çok maç kazandıracağını düşündüğümüz bir oyuncu. Orlando Mosquera, Panama Milli Takım kalecilerinden bir tanesi. Bunlar önemli veriler. Emre Öztürk, bizim daha önce çalıştığımız, şampiyonluk yaşadığımız bir kardeşimiz. Arif Morkaya bence bu ligin en iyi orta sahalarından bir tanesi. Benim hep çok çalışmak istediğim bir oyuncuydu. Boluspor’da çalışmak nasip oldu. Kubilay Türk Yılmaz zaten Spartak Trnava takımında gösterdiği performans ile Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’a transfer olarak kalitesini ortaya koydu. Emir Halilovic benim alınmasını çok istediğim bir oyuncu. Takıma katılmasıyla beraber hazırlık maçlarında ve antrenmanlarda ortaya koyduğu performans ile bu takıma çok şey katacağını gösterdi. “ ifadelerini kullandı.

“EKSİKLERİN DÖNMESİ KALİTEMİZİ ARTIRACAK”

Eksik oyuncular takıma katıldığında takım içindeki rekabetin ve kalitenin artacağını söyleyen Özköylü “Genel olarak ilk yarıdaki oyuncularımızdan da memnunuz. Mustafa Durak ve Mustafa Eskihellaç’ın geriye dönmesi, Hakan Arslan’ın iyileşmesi. Bu anlamda bize çok büyük artı katacaklar. Bir tek kaptanımız Bilal Kısa ve Ümit Kurt’un sakatlıkları var. Onlarda takıma döndüğü zaman hem takım içindeki rekabet hem de kalite artacak.” şeklinde konuştu.

“İYİ BİR BOLUSPOR SAHADA OLACAK”

Özköylü şu ifadeleri kullandı: “Genel hatlarıyla bakarsak gelen oyuncularımızın yüksek kalitede oluşu takımımıza çok şey katacağını düşünürsek mevcut oyuncu kalitemizi de düşündüğümüzde ikinci yarı gerçekten iyi bir Boluspor takımının sahada olacağını düşünüyoruz. İnşallah ikinci yarıda her şey istediğimiz gibi geçer, sonuçlar istediğimiz gibi olur. “