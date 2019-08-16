Hazırlık kampı Bolu’da

Haber: Erdal Tanrıverdi
Geçtiğimiz sezonda Süper Amatör Lig’de kora kor mücadele sergileyen Yenimahalle Belediyespor, teknik direktör Harun Tuncar liderliğinde, yeni transfer edilen 13 futbolcuyla Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak için şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyor.
Yenimahalle Belediyespor Sezonu Açtı
Lig’in şampiyon adayları arasında olan Yenimahalle, çalışmalarını Hasan Doğan Spor Tesisi’nde sürdürürken, yılın ilk antrenmanı oldukça neşeli geçti. Düz koşu çalışmaları ile başlayan antrenman, 5’e – 2 pas çalışmasının ardından fizik ve kondisyon hareketleriyle son buldu.
Yenimahalle’den imza şov
Şampiyonluk kadrosunu kurmak için ince eleyip sık dokuyan mavi beyazlılar, Görkem Alp (Didimspor), Hasan Saka, Caner Çelik (Kahraman Kazan Belediyespor), Yavuz Selim Gündüz (Köprülü Bahçeli Spor), Olgu Büyükbaş (Sungurlu Belediyespor), OnurhanHacıefendioğlu (Yurtkur Spor), Mustafa Yıldız, Emrah Tutum, Emrah Çetin (Haymana Belediye Spor), ve Murat Almış’a (Keçiören Belediyesi Bağlum Spor) mavi beyazlı formayı giydirerek, transfer dosyasını kapattı.