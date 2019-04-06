Hazırlık Maçı Gibi!..

Spor Toto 1.Lig 28.Hafta mücadelesi Boluspor, Kardemir Karabükspor’u konuk ederken maçtan ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 galip ayrıldı.

Maçtan 15 dakika önce itfaiye zemini suladı. Ligden düşmesi kesinleşen Karabükspor tamamen genç ve yerli oyunculardan kurulu kadrosuyla sahaya çıktı. Boluspor ise altyapıdan sadece 1 oyuncu ile sahada yer aldı. Boluspor Maraton Tribünü’nde yaklaşık 120 kişi izledi. Yarenler pankartı yine ters astı. Boluspor “Bu maça DMD kas hastası çocukların umudunu büyütmek için çıkıyoruz” pankartı ile çıktı. Karabüksportribünleri ise İl Güvenlik Kurulu kararı gereği boş kaldı. Sahanın içinde bir tek Bolulu muhabir bile yoktu.

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Uygar Bebek, Mehmet Ali Akkor

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Umut (46.Mustafa), Akabueze, İshak, Ufuk (46.dk.Hayrullah), Mutlu, Özgür Can, Dimov, Guido (81.dk.Burak Asan), Burak Bekaroğlu

Kardemir Karabükspor: Ferhat, Arda, Oğuz (79.dk.Arif), Ahmet (46.dk.Batuhan), Berkay, Abdullah, Can, Emre, Toykan (51.dk.Doğukan), Cihan, Berk

Goller: 5.dk.Akabueze, 9.dk.Dimov, 29.dk.Özgür Can, 36.dk.Mutlu (Boluspor)

Sarı Kartlar: 60.dk.Arda, 90.dk.Emre (K.Karabükspor), 75.dk.Burak Bekaroğlu, 87.dk.Akabueze (Boluspor)

Maçtan Dakikalar

5.dakika: Cezasahası içinde topla buluşan Akabueze yerden sert vurdu ve Boluspor’u öne geçirdi: 1-0.

8.dakika: Akabueze boş durumdaki Özgür Can’ı gördü, bu oyuncu kötü bir kafa vuruşu ile topu auta gönderdi.

9.dakika: Dimov birer birer rakiplerini geçti, yerden sert vurdu ve farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

19.dakika: Akabueze yine soldan getirdi, arka direkte Özgür Can boş pozisyonda topu auta gönderdi.

22.dakika: Ahmet’in cezasahası dışı sol çaprazdan harika vuruşunu Gökhan harika bir refleksle çıkardı.

27.dakika: Abdullah frikiki kullandı, top az farkla üstten auta gitti.

29.dakika: Savunmanın arkasına sarkan Özgür Can plasevuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

36.dakika: Guido arka direğe kesti, Mutlu rahat bir vuruşla 4.golü attı: 4-0.

40.dakika: Guido kesti, Akabueze’nin kafa vuruşunda top yan direkten döndü. İlk yarı Boluspor’un 4-0 üstünlüğü tamamlandı.

61.dakika: Mutlu vurdu, kaleciden dönen topu Özgür Can yine ağlara gönderemedi. Kırmızı-beyazlılar 2.yarıda gol bulamadı ve mücadeleden 4-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2019, 16:19