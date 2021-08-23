Hazırlık maçında mağlup olduk

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor'un Bu haftayı maç yapmadan geçirecek olmasından dolayı Şanlıurfaspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Sezon öncesi yapılan hazırlık maçlarını kimseye haber vermeden yapan Boluspor, Şanlıurfa ile yaptığı hazırlık müsabakası da Boluspor Kulübü tarafından bilgilendirme yapılmadı.

Yapılan hazırlık maçı Urfa haber sitesi şu şekilde duyurdu

Şanlıurfaspor TFF 1. Lig takımını devirdi

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Şanlıurfaspor, Boluspor’u 1-0 yendi.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlıklarını sürdüren Şanlıurfaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’u ile Bolu Atatürk stadında karşılaştı. Maça Şanlıurfaspor takımı şu 11’le başladı. Mucahit, Çağlar, Erkan, Vedat, Çakır, Raşid, Samed, Devrim, Munammed Enes ve Caner sarı yeşilli ekibimiz TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’u 1-0 yendi.

Maçta son sözü Şanlıurfaspor’dan Devrim Taşkaya söyledi. Ankara Keçiörengücü spor’dan transfer olan orta saha oyuncusu 70. Dakikada topu ağlarla buluşturdu ve Şanlıurfaspor’un 1-0’lik galibiyetini ilan etti.