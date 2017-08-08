Haber: Gönül Olutürk

Caner transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek,” Sezonun ilk açılışını kendi tesislerimizde yaptık. İlk etap kampımızı Kızılcahamam’da tamamladık. İkinci etap ve son kampımızı ise Bolu’da yapıyoruz. Takım şuan kampta eksiklerimiz var. Sakat olan sağ bek Burak Et ve yeni transferimiz Ekrem Sarıçam var. Aramıza yeni gelecek olanlar var. 3 tane daha transfer yapmayı planlıyoruz” dedi. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, tesis, kombine ve kamp çalışmalarını değerlendirdi. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Kömürspor’a tesis kazandırılması için önemli adımların atıldığını ve en kısa süre içerisinde Üzülmez Gönlü Alışır sahasına İlk kazmanın atılacağının müjdesini verdi. Başkan Caner Zonguldak Kömürspor’a maddi gelir sağlamak amacıyla bastırılan yeni sezon kombinelerinin dörtte birinin satıldığını ve gereken ilginin gösterilmediğini söyledi. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Bolu’da ikinci etap kamp çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, transfer çalışmaları kapsamında 3 oyuncuyu kadrolarına katacaklarını vurguladı.