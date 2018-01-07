TFF 1. ligin ilk yarısını 6. sırada bitiren ve kupada yoluna tam gaz devam ederek 2017'nin son maçında süper lig ekiplerinden Akhisarspor'u 2-1 yenmeyi başaran Boluspor devre arası kamp çalışmalarına başladı. Boluspor Antalya kampında gerçekleştirilen antrenman ile sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen Sabah antrenmanda, ısınma koşusunun ardından eklem hareketliliği, core antrenman ve dayanıklılık amaçlı pas çalışması gerçekleştirildi. Aerobik koşular ile devam eden çalışmalar, stretching ile sona erdi. Kırmızı Beyazlılar çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürdü. Altyapıdan a takıma çıkarılan Mutlu Güler ve Erkan Süer'de takımla ile birlikte çalıştı.