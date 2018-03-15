Haber: Semih Baykal

Takımımız, Spor Toto 1. Lig 28. Haftasında 18 Mart Pazar günü 15.30’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.Teknik Direktörümüz Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antremanda, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Taktik antrenmanı ile devam eden çalışmalar, stretching ile sona erdi. Antrenman sonunda, Yusuf Emre Gültekin'e unlu-yumurtalı doğum günü kutlaması yapılırken renkli görüntüler ortaya çıktı.