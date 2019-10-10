Hazırlıklar Tam Gaz

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, stretching ile sona erdi. Diğer taraftan sakatlığı devam eden isimlerden Gökhan Sazdağı takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Sazdağı’nın Giresunspor maçına kadar düzelmesi bekleniyor.

Laktat Testinden Geçtiler

Boluspor dün sabah tesislerde laktat testinden geçti. Teknik Direktörü Osman Özköylü yönetiminde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen laktat testi dört grup halinde yapıldı. Kaleciler takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Kırmızı beyazlılar bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.